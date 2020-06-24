Afyonkarahisar’da üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olduğu Erenler Mahallesinde uyuşturucu satışı yapıldığına dair bilgileri değerlendiren İI Jandarma Komutanlığı görevlileri, S.O. E.A. ve İ.E. isimli şüphelileri takibe aldı.

Farklı illerden getirilen uyuşturucu maddelerin kente getirdikleri ve satışa sunacakları yönünde elde edilen veriler ışığında operasyon yapan ekipler, önce E.A.’yı ardından da S.O. ve İ.E.’yi gözaltına aldı.

E.A.’nın yapılan üst aramasında 159 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.