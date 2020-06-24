Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü, Yukarı Mahalle Ekim Sokak’ta bulunan metruk bir binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi, bölge sakinlerinin şikayeti üzerine mahalleli ve çocuklar için tehdit oluşturan yapının yıkımı için harekete geçti.

Metruk binanın Kartal’ın merkez sit planlarında kalması sebebiyle yıkım için yasal süreç başlatıldı. Söz konusu işlemlerin sonucunda Kartal Belediyesinin yoğun çabası sonuç verdi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile birlikte binanın yıkım kararı çıkartıldı.

Yıkım esnasında çalışmaları takip eden Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, şunları kaydetti:

"Buradaki metruk yapıyı işgal edenler parka gelen çocukları da rahatsız ediyorlardı. Yıkım işlemi kolay olmadı, çünkü bu alan merkez sit planlarında kalıyordu. Bunun için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin almamız gerekiyordu. Bu süreç biraz sürdü; ama bugün nihayet yıkımını gerçekleştirdik. Kartal’da seçimlerden sonra bu bina ile birlikte 104. metruk yapıyı yıkmış olduk."