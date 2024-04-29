Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu A.H.S'nin Konya'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Bolvadin ilçesinde satacağı yönünde ihbar aldı.

Çay-Bolvadin yolu üzerinde bulunan bir tesiste A.H.S. isimli şüpheli, B.A.'ya uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada iki kişi de suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 gram metamfetamin maddesi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca A.H.S.'nin kasten yaralama suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.