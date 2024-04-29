Hatay'da depremzede çocuklar model uçak etkinliğinde eğlendi

Hatay Dörtyol Belediyesi Eski Havaalanı Konteyner Kenti'nde model uçak etkinliği düzenledi. Etkinliğe 50 çocuk katıldı.
Çocuklar, eğitmen Büşra Karapür'dan model uçak tasarımını öğrendi. Eğitimin ardından maketlerini teslim alan çocuklar, yaptıkları uçakları havalandırmaya çalıştı.
Belediye Başkanı Bahadır Amaç, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.
Katılımcıların etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirten Amaç, "Türk Hava Kurumundan temin ettiğimiz model uçaklarla çocuklarımızı havacılık faaliyetiyle tanıştırdık" dedi.