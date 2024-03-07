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Güncel
AA 07.03.2024 09:25

Afyonkarahisar'da tır ile cip çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da tır ile cip çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı

A.B. idaresindeki tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Gökçealan köyü kavşağında Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser B.Ç'nin kullandığı ciple çarpıştı.

Kazada sürücüler ve cipteki K.T. ile polis memuru K.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

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Afyonkarahisar Polis Trafik Kazası
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