Ağrı'da gönüllü üniversite öğrencileri yetim çocukları geleceğe hazırlıyor

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, "Yetim Destek Projesi" kapsamında her ay burs ve çeşitli destekler verdiği çocuklar için hafta sonları da İngilizce ve matematik kursu başlattı.

Şubenin Yetim Destek Koordinatörü Zehra Erdevir'in öncülüğünde bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri, çocuklara İngilizce ve matematik konularında eğitim veriyor.

Hafta sonlarını şubede geçiren gönüllü üniversite öğrencileri, tek tek ilgilendikleri çocukların hazırlandıkları sınavlarda başarılı olması için çabalıyor.

Koordinatör Zehra Erdevir, çocuklara her türlü desteğin yanında sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlediklerini söyledi.

Yetim Destek Programı'nın 2021'den itibaren Türk Kızılay tarafından uygulandığını, Ağrı'nın pilot iller arasında yer aldığını ifade eden Erdevir, şöyle konuştu:

"İlimizde ebeveyn kaybı yaşamış 21 çocuğumuza destek olarak projeyi bir sene önce başlattık. Bu programda çocuklarımıza her ay burs ve harçlık veriyoruz. Çocuklarımıza sosyal faaliyetler, proje geliştirme ve kariyer planlama ile psikososyal olarak destekler sağlamaktayız. Kısa süreli değil uzun süreli bir program. Bu, 7- 21 yaş aralığındakilerin hem eğitim hem de kariyer hayatlarını ele aldığımız geniş kapsamlı programdır."

Çocukları geçen yıl Ankara'daki TEKNOFEST'e götürdüklerini, sömestir tatilinde kayak programı yaptıklarını dile getiren Erdevir, "Voleybol maçı düzenledik. Yaz aylarında kültürel gezi olarak hep beraber Iğdır'a gittik. Çocuklarımızın okullardaki eğitimlerini desteklemek için de şubemizde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından hem matematik hem de İngilizce kursları düzenlemeye başladık." diye konuştu.

Çocuklara ve ailelere 11 farklı sosyal yardım programından destek verdiklerini vurgulayan Erdevir, "Çocuklarımızın doğum günlerini atlamamaya çalışıyoruz. Doğum günlerinde çocuklarımızın ve ailelerin yanında oluyoruz. Çocuklarımız doğum günlerini nasıl kutlamak istiyorlarsa ona göre program ayarlıyoruz." dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü son sınıf öğrencisi Dönay Çetin, dönem sonuna kadar çocuklara İngilizce kursu vereceklerini söyledi.