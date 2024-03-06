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Güncel
AA 06.03.2024 22:21

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da senaryo yazım atölyesi düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (STD) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen senaryo yazım atölyesi eğitimleri başladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da senaryo yazım atölyesi düzenlendi
[Fotograf: AA]

TRT TÜRK Kanal Koordinatörü Bülent Ata tarafından aralık ve şubat aylarında verilen, 12 dersten oluşan atölyede, sinema ve tiyatro yazarlığı hakkında gerekli tüm teknik detaylar ve senaryo yazım aşamalarının öğretilmesi amaçlanıyor.

Avrupa'da yaşayan Türk öğrencilerin çevrim içi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerinin de STD'nin Ankara Hamamönü'nde bulunan dernek binasında yüz yüze katıldığı atölyede başarılı bulunan öğrenciler Belgrad'a götürüldü.

Öğrenciler için Belgrad YEE binasında 3 günlük yüz yüze senaryo eğitim atölyesinde YEE'nin Türkçe öğretimiyle ilgili senaryo yazılacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Belgrad YEE Koordinatörü Dinser Şahin, burada yaptığı açıklamada, YEE'de Türkçe eğitimlerinin nasıl verildiği ve kurumun yurt dışında neler yaptığı üzerine öğrencilerin çalıştığını belirtti.

Atölyeye katılan öğrencilerin YEE ile ilgili güzel bir çalışma ortaya çıkaracaklarını dile getiren Şahin, projeye Türkçe öğrenen Sırp öğrencilerin de katıldığını anlattı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya, projenin üç aydır sürdüğünü ve mesleki bilgi kazandırmak için önemli bir proje olduğunu söyledi.

Atölyede ortaya çıkan senaryolarla kısa film çekileceğini ifade eden Kaya, "Buradan çıkan, anlaşmaya vardığımız, kurumumuzu en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız metin, bir senaryo haline getirilecek, YEE de tanıtımında bunu kullanacaktır. Bu tarz mesleki bilgi ve beceriler, öğrencilerin gelişimine ve onların ilerideki kariyerlerine ışık tutacak. Bu önemli faaliyet içerisinde bulunmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Prof. Dr. Kaya, projenin hayata geçmesine vesile olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisi Funda Keleş, atölyede senaryo yazımıyla ilgili bilgiler edindiğini kaydetti.

Keleş, senaryo atölyesinde öğrendikleriyle gelişimine katkı sağladığının altını çizerek, oluşturacakları metinle YEE'nin Sırbistan'daki faaliyetlerini anlatan bir kısa film ortaya çıkaracaklarını aktardı.

Fransa'dan katılan Mehmet Gündüz de yazdığı senaryoda Sırp bir gencin ailesinin Türkiye ile ilgili bir hikayesini bulmasını konu aldığını, bu vesileyle Türkçe öğrenmeye başlamasını işlediğini kaydetti.

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Sırbistan Yunus Emre Enstitüsü
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