Yeni tip koronavirüs salgının ülkemizde de görülmeye başlandığı 11 Mart'tan itibaren salgın ile mücadele kapsamında birçok tedbirler alındı. Bu tedbirlerin uygulanması, denetlenmesi için Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü de üst düzey çalışma içinde oldu.

Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, polis ekipleri 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi kapsamında 633 vatandaşın talebini yerine getirirken, 986 kişinin de zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

Aynı zamanda 4 bin 608 vatandaşın da PTT tarafından ödenmesi planlanan sosyal yardım paralarını ilgililerine ulaştırarak, sokağa çıkılmaması için tedbirleri uyguladı.

Müdürlük, geçiş noktası olan Afyonkarahisar'da kontrolsüz şehir değiştirilmesinin ve koronavirüsün yayılmasını önlemek için kendin üç ana girişinde kontrol noktaları oluşturdu. Bu noktalardan geçen 49 bini özel araç olmak üzere toplam 51 bin aracın kontrolünü gerçekleştirdi. Bu araçlarda bulunan 110 bin kişinin de gerek ateş ölçümleri, gerekse şüpheli durumlarda trafik ve asayiş yönünden denetimini gerçekleştirdi.

142 kişiye sosyal mesafe cezası

Sokağa çıkmaması gereken ve sosyal mesafeye uymayan kişilere ikaz ve cezai işlem de yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı kişiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1775 kişi ikaz edilip evlerine gönderilirken, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş ve üstü 13, 20 yaş altı 22 kişiye işlem yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 142 kişiye de idari yönden işlem uyguladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgın hastalığının yaratmış olduğu sıkıntılı sürece rağmen, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlu ile mücadelemize taviz verilmeden devam edilmekte olup, personel sayımızdaki artış ile birlikte teknolojik altyapının her geçen gün daha etkin kullanımı ve personelimizin mesai mevhumu gözetmeksizin yürütmüş olduğu özverili çalışmaları devam edecektir."