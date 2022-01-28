Son günlerde karın etkili olduğu kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11,8, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde ise 19,4 derece ölçüldü. Kentteki süs havuzları buz tuttu ve çeşmeler dondu.

Kentte sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Afyonkarahisar'da sisin hafta sonu da devam edeceğini bildirdi.

Ekipler, buzlanmaya karşı uyardı

Trafik ekipleri, sis ve buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlükleri ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.