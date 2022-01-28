Amasya’da 300 küçükbaş ve 100 büyükbaş hayvanını beslemek için köyün 7 kilometre uzağına giden Ali Durna ve Hüseyin Aslan, yoğun kar yağışı nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla 100 metre bile gidemeyen 2 çoban, ekiplerden yardım istedi.

Çalışmalar yaklaşık 4 saat sürdü

İlçe Özel İdaresi ekipleri, çobanların, hayvanların bulunduğu Sarayözü köyü Alıçlıçukur mevkisinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yolu açan ekipler, ulaştıkları çobanları köye götürdü.

