Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan çobanlara ve 400 hayvana, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.
Amasya’da 300 küçükbaş ve 100 büyükbaş hayvanını beslemek için köyün 7 kilometre uzağına giden Ali Durna ve Hüseyin Aslan, yoğun kar yağışı nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı.
Kendi imkanlarıyla 100 metre bile gidemeyen 2 çoban, ekiplerden yardım istedi.
Çalışmalar yaklaşık 4 saat sürdü
İlçe Özel İdaresi ekipleri, çobanların, hayvanların bulunduğu Sarayözü köyü Alıçlıçukur mevkisinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yolu açan ekipler, ulaştıkları çobanları köye götürdü.
Etiketler: Hayvancılık Kar Yağışı
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