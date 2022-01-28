Türkiye hafta boyunca karlı günler yaşadı. Soğuk ve yağışlı hava hayatı zorlaştırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu tablo değişecek. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar artacak. Batı'da kar görülmeyecek.

İstanbul'da kar beklenmiyor

İstanbul'da hava sıcaklığı 3 gün boyunca sıfırın altında 1 derece ile 7 derece arasında değişecek.

Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, İstanbul'da beklenen hava durumuyla ilgili şunları söyledi:

"İstanbul'da önümüzdeki üç gün boyunca kar beklemiyoruz. Sadece cumartesi yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabilir ama sahil kesiminde yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz."

Ankara'da sıcaklık artacak

Ankara'da 3 gün boyunca gündüzleri ise sıfırın altında 3 ila 1 derece olması bekleniyor.

Şahbaz, Ankara için de şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki 3 gün için herhangi bir yağış beklemiyoruz. Hava parçalı, yer yer çok bulutlu olarak geçecek."

İzmir'de yağmur bekleniyor

İzmir'de ise cumadan pazar gününe kadar gece sıcaklığı 1 ila 6 derece, gündüz sıcaklığı ise 11 derece civarında olacak. Kentte yağmur geçişleri olacak.