Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekstil fabrikasının çatısı çöktü
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının duvar ve çatısı çöktü.
Kahta ilçesi Çobanlı Mahallesinde 80 kişinin çalıştığı tekstilin kesimhane bölümünün çatısı, yoğun kar yağışına dayanamayarak çöktü.
Tekstilin kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olması faciayı önledi.
Yoğun kar kütlesine dayanamayarak çöken çatının altında kalan tonlarca ağırlığındaki makineler kullanılamaz hale gelirken, işletme 5 yüz bin TL zarara uğradı.
Etiketler: Adıyaman Kar Yağışı
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