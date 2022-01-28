Bu sabah kaymanın meydana geldiği alanda inceleme yapan ekipler dolgu çalışmalarına başladı.

Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi Keçeci Sokakta yapılacak olan apartmanın hafriyat çalışmaları gece saat 22.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının kar sularının da tıkanmaya neden olmasının ardından borularda patlama meydana gelmesi nedeniyle oluştuğu belirtildi.

Toprak kaymasının olduğu alana birkaç metre mesafede bulunan 2 apartmandaki 18 dairede yaşayan vatandaşlar polisevi ve çevre otellere yerleştirildi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşların geceyi güvenli bir şekilde geçirmelerinin sağlandığını belirterek, günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaların başladığını söyledi.

Öte yandan toprak kaymasının olduğu alanda hafriyat kamyonlarıyla dolgu malzemesi dökülerek, kaymanın engellenmesi için destekleme çalışmaları devam ediliyor.

Tahliye edilen binalarda yapılan incelemelerde ise herhangi bir olumsuzluğa veya hasar tespitine rastlanmadı.