Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
H.S.Ü. (32) idaresindeki 34 ES 795 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Hacıbeyli Köyü Kavşağı'nda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki M.Y.Ü. (32) ve A.A.Ü. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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