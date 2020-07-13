Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Caner Tiril (36) idaresindeki 03 AG 190 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu polis okulu kavşağında Hızırşah Özdemir (35) yönetimindeki 03 UK 400 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Haberler
- 17:42
- 17:42
- 17:33
- 17:32
- 17:37
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da aranan 4 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz