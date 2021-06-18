Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kuyuya düşen 3 koyun ve kaplumbağayı AFAD ekipleri kurtardı
Afyonkarahisar'da kuyuya düşen 3 koyun ve kaplumbağa, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki merada küçükbaş hayvan otlatan çoban, 3 koyunun üzeri otlarla kaplı, yaklaşık 4 metre derinliğinde, içinden fiber kabloların geçtiği kuyuya düştüğünü gördü.
Hayvanları bulunduğu yerden çıkaramayan çoban, durumu sahibi Abdullah Balkır'a bildirdi.
Balkır da 112'den yardım talebinde bulununca olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekibi, ip yardımıyla indikleri kuyudaki 3 koyun ile kaplumbağayı çıkardı.
Koyunları sahibine teslim eden ekipler, kaplumbağayı da doğaya bıraktı.
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