Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.10.2024 14:39

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen 3 adres, 2 iş yeri ve 3 araçta yaptığı aramada, 9 bin 780 makaron, (filtreli sigara kağıdı) 2 bin 500 paket sigara, 10 litre etil alkol, 75 alkollü içki, 4 alkol kiti ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem uygulanarak salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:39
Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
01:33
Hizbullah'tan katil İsrail'e İHA saldırısı: 4 ölü, 58 yaralı
00:48
Kırıkkale'de tekstil atölyesinde yangın
00:31
İsviçre'den İsrail'e çağrı: UNIFIL saldırılarını acilen durdurun
00:08
Trump'a suikast girişiminde bulunacağı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
00:53
Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulun vurulması sonucu 22 kişi öldü
Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
FOTO FOKUS
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ