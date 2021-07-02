Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da "İyilik Hareketi Projesi"ne katılan öğrenciler ödüllendirildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar Eğitime Destek Derneğince (AKED-DER) "İyilik Hareketi Projesi" kapsamında kentteki imam hatip lisesi ve ortaokulları arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Afyon Lisesi Konferans salonundaki ödül törenine, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, AKED-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oruç, daire müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Vali Yardımcısı Kaya ile İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, AKED-DER'in düzenlediği "İyilik Hareketi Projesi"ne katılarak dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Konuşmaların ardından dereceye giren 70 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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