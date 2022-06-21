Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C, bıçaklanarak yaralandı.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen zanlıyı kullandığı suç aleti bıçakla gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.
Etiketler: Afyonkarahisar
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