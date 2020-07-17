Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Serban beldesi karantina altına alınmıştır." ifadesi yer aldı.
Son Haberler
- 11:47
- 11:44
- 11:52
- 11:27
- 11:38
Sıradaki Haber
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 heykelcik ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz