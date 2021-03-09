Afyonkarahisar'da iddiaya göre, 7 Mart Pazar günü Güvenevler Mahallesi'nde kapalı pazar yerindeki bir balıkçıda çırak olarak çalışan Ş.C.K. (16), iş yeri sahibi A.A. (34) ve çalışan A.S.(29), mesai sonrası dükkanın deposunda alkol aldı.

Ardından A.A. ile A.S. uykuya daldı. Dükkanın önündeki iş yeri sahibi A.A'nın aracına binen Ş.C.K. torpido gözünde poşetteki 4 bin lira parayı aldı.

Uyandıklarında araçtaki paranın yerinde olmadığını gören A.A. ile A.S. parayı üzerinde buldukları Ş.C.K'yı sopalarla darbetti.

Yakınlardaki bir alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinden yardım isteyen Ş.C.K. olay yerinde gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taburcu olmasının edilen ve babasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine giden Ş.C.K. kendisini darbettikleri gerekçesiyle A.A. ile A.S'den şikayetçi oldu.

Polis ekipleri A.A. ile A.S'yi gözaltına aldı, iş yeri çırağı Y.A'nın ifadesine başvurdu.

Darbedilen gencin babası Özkan K., gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum şu anda evde yatıyor, çok kötü halde. 16 yaşındaki çocuğu saatlerce, nasıl döverler. Hırsız dahi olsa, böyle dövülmez." diye konuştu.