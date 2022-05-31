Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da asayiş uygulamasında 9 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekiplerince, asayiş uygulamasında 4 ruhsatsız 9 silah ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri, kentin farklı yerlerinde uygulama ve kontrollerde bulundu.
Ekipler, durdurduğu 8 araç ile bir şüphelinin üst aramasında ruhsatlı, ruhsatsız ve kurusıkı 9 silah, bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Polis, 9 kişi hakkında adli işlem yaptı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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