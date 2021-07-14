Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 112 ekibi, yaralı köpeğin yardımına koştu
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 112 Acil Servis ekibi, yolda yaralı halde buldukları köpeğe müdahale etti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde alınan bilgiye göre, 112 Acil Servis ekibi, ilçedeki çevre yolu üzerinde bir köpeğin yaralı halde yattığını gördü.
Ambulanstan inen sağlık ekibi, köpeğin ayağının kırık olduğunu tespit edince, köpeği, ambulansa alarak en yakın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na götürdü.
Ekip, yaralı köpeğe burada karton ve tahta çubuktan atel yaptı.
Geceyi, istasyonda geçiren köpek, daha sonra tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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