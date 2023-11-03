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Güncel
DHA 03.11.2023 12:32

Afyonkarahisar Sandıklı'da şeker pancarı hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı hasadı başladı. İlçede 100 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Afyonkarahisar Sandıklı'da şeker pancarı hasadı başladı

Sandıklı'da 700'den fazla şeker pancarı üreticisinin pancar hasadı başladı.

Özel makineler ile sökümü yapılan şeker pancarları mera ve boş alanlarda yığınlar halinde toplanıp talebe göre kamyonlarla fabrikaya gönderiliyor. Bu yıl kilogramı 1.85 lira açıklanan şeker pancarında ilçede 100 bin tonun üzerinde rekolte hedefleniyor.

Fabrikaların talebte bulunmamasından şikayetçi olan üreticiler yığın halinde bekletilen pancarın tonaj kaybına uğramasından yakındı. Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Söküm izini bir ay önce verildi. Çiftçiler pancarlarını söktüler, yığın haline getirdi. Nakliye sorunumuz var. Fabrika alım yapmıyor. Çiftçiler, bu şekilde olursa sökümün mart ayına kadar devam edeceğini söylüyor. Yığınlarda bekleyen pancarları uzun süre sonra alacaklar. Yığınlarda uzun süre bekleyen pancar fire verecek. Bu nedenle üreticileri kota cezası ile cezalandıracaklar" dedi.

Koçhisar köyündeki üretici Ahmet Çoşar ise "Tarladan çıkan pancarları yolun kenarında mera var. Orada silo yapıyoruz. Bu pancarın ne zaman alınacağı belli değil. Bize sıra 1 ay sonra gelebilir. Bu pancarlar burada fire verecek. Tonaj kaybedecek. Pancar parası ödemeleri de ertelenmiş. Bunların hızlandırılması gerekiyor" diye konuştu. 

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