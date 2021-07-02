Taşdelen, bir programa katılmak için geldiği Kırıkkale'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'yi "Afetlere Hazırlık Yılı", 2021'i de "Afet Eğitim Yılı" ilan ettiklerini anımsattı.

AFAD gönüllülüğü sistemini hızlandırmak için de ellerinden geleni yaptıklarını belirten Taşdelen, sistem üzerinde toplam 315 bin AFAD gönüllüsü olduğunu dile getirdi.

Taşdelen, "290 kişimiz kimliklendirilerek AFAD Destek Gönüllüsü olmaya hak kazandı. Bu şu demek, kimlikli gönüllülerimiz, AFAD personeli gibi sahada bizimle beraber çalışabilecek duruma gelmiş arkadaşlarımız. Gönüllü sistemini güçlendirerek kapasitemizi artırıp hazırlıklarımızı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. İnşallah bu sayıyı artıracağız. Her mahallede, apartmanda, şehirde, kasabada mutlaka AFAD gönüllümüz olsun istiyoruz. AFAD gönüllülerimizin varlığı ve desteği bize güç veriyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Afet Eğitim Yılı" kapsamında ilk 3 ayda kurumlarla gerekli protokolleri yaptıklarını aktaran Taşdelen, "Ardından da eğitici eğitimleri tamamladık. Şu ana kadarda 16,5 milyon vatandaşımıza afet bilinci eğitimi vermiş durumdayız. Hedefimiz, yıl sonuna kadar 51 milyona ulaşmak." dedi.

"İdlib tarafında çalışmalarımız son hızla devam ediyor"

Suriye'de yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Taşdelen, ülkede iç savaşın başladığı günden beri, önce Türkiye'ye göç eden Suriyelilerle ilgili beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına faaliyetlerinin olduğunu dile getirdi.

Taşdelen, 2018'de Türkiye'ye göç eden Suriyeliler konusunu Göç İdaresine devrettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak İdlib kırsalında ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki insani yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız önderliğinde giriştiğimiz bir projemiz söz konusu. Oraya göç etmek zorunda kalan vatandaşlara, Suriyelilere 50 bin briket ev yapmak gibi bir hedefimiz var. Bunların 37 binini tamamladık. 27 bin aile de yerleşmiş durumda. En kısa zamanda 50 bin hedefini gerçekleştirip evinden, yerinden ve yurdundan edilmiş insanların, bir nebze olsun başlarını sokabilecekleri evleri olsun diye gayretimiz var. İdlib tarafında çalışmalarımız son hızla devam ediyor."