Adıyaman'ın Tekpınar köyünde Eczacıbaşı TEV İlkokulu açıldı

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Topluluk, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için bölgeye yaptığı aralıksız desteklerine bir yenisini ekledi.

Afetten zarar gören çocukların eğitim ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Vakfı işbirliğinde Adıyaman'ın Tekpınar köyünde yaptırılan Eczacıbaşı TEV İlkokulu törenle açıldı. Beş derslikli okulda, ana sınıfı ve ilkokul olmak üzere toplam 69 öğrenci eğitim görecek.

Açılış törenine, Adıyaman Valisi Dr. Osman Vural, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Emre Eczacıbaşı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Eczacıbaşı Holding ve TEV yöneticileri katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı, Topluluk olarak Türkiye'de çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın bayrağını taşıdıklarını belirterek, "Bunu sadece uluslararası bir sanayi kuruluşu olarak değil, aramızdan 30 yıl önce ayrılan kurucumuz Dr. Nejat Eczacıbaşı'ndan miras aldığımız 'Hepimiz tümümüzden sorumluyuz' anlayışıyla içinden geçtiğimiz zorlu zamanlarda yaralarımızı birlikte sarmaya, destek vermeye çalışarak da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birkaç ay önce TEV işbirliği ile 400'ü afet bölgesinden kadın üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 500 üniversiteliye verilen Dr. Nejat Eczacıbaşı Eğitim Bursu Programı'nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Afet sonrasında en yaygın görülen olumsuz etkilerden birisi de çocukların nitelikli eğitime erişiminin kesintiye uğramasıydı. Bugün burada, 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkilerinin en çok görüldüğü Adıyaman'da, çocukların hem eğitime erişim hem sporla iç içe olma ihtiyacını karşılayacak okulumuzun açılışı için toplandık. Millî Eğitim Bakanlığı ve TEV işbirliğinde, ana sınıfı ve ilkokul kademesinde toplam 69 öğrencinin faydalanacağı bir okul ile aynı kampüste ortaokula devam eden 59 öğrencinin de kullanabileceği yenilenmiş bir voleybol sahası içeren Eczacıbaşı TEV İlkokulu'nun açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

"Anne Çocuk Sağlığı Birimleri" hizmete girdi

Açıklamaya göre, Eczacıbaşı Topluluğu, deprem felaketinin yaralarını sarmak için ayırdığı 300 milyon TL'lik kaynak kapsamında Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere afetten etkilenmiş kişilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için dört noktada kurduğu anne çocuk sağlık birimlerini de hizmete açtı.

Anne ve çocuk sağlığı izleme ve takiplerinin yapılmasının yanı sıra konteynerlerde yeni doğum yapmış annelerin kullanabileceği emzirme odasının da yer aldığı bu birimlerde, rutin kontrollerin ve taramaların yapılabilmesi için gerekli teçhizatlar bulunduruluyor.

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'daki "Anne Çocuk Sağlık Birimleri"nde aile hekimleri bölge insanına sağlık hizmeti sağlarken, Hatay'daki "Anne Çocuk Sağlık Birimi"nde kadın doğum, pediatri, dahiliye uzmanları ve ebenin yanı sıra ultrason cihazıyla kapsamlı sağlık desteği veriliyor. "Anne Çocuk Sağlığı Birimleri"nde günde ortalama 80 kişinin sağlık hizmetlerine erişimi sağlanıyor.

Tuvalet ve yıkanma alanları

Eczacıbaşı Topluluğu'nun afet bölgesine verdiği önemli desteklerden biri de depremler sonrası ortaya çıkan sorunların başında yer alan hijyen konusunda oluyor.

Afetin ilk günlerinden itibaren deprem bölgesine nitelikli hijyen alanları sağlamak için seferber olan Eczacıbaşı Topluluğu, ilk olarak hızlıca kullanıma başlanması için depremin en çok zarar verdiği illerden Hatay ve Kahramanmaraş'a mobil tuvaletler sevk etti.

Topluluğun VitrA markasının "Herkes için hijyen" anlayışı doğrultusunda deprem bölgesinin ihtiyaçlarına uygun yıkanma alanı ve tuvalet tasarımı geliştirilerek üretimlerine başlandı, ardından tuvalet ile kuru ve ıslak alanlara sahip yıkanma ünitelerinin, öncelikle Hatay'a olacak şekilde gönderimi sağlandı.

Eczacıbaşı gönüllüleri

Eczacıbaşı gönüllüleri depremin ilk gününden itibaren hem nakdi ve ayni bağışlarıyla hem de gönüllü arama-kurtarma ekipleriyle afet bölgesine destek verdi.

Topluluk çalışanlarının, ailelerinin ve iş ortaklarının da katkı sağladığı fon ile öncelikli illerdeki afetzedelerin barınma, ısınma, gıda ve sanitasyon başta olmak üzere acil ihtiyaçları karşılandı.

Bu desteklerin yanı sıra Afet Platformu üyesi İhtiyaç Haritası koordinasyonunda Eczacıbaşı gönüllüleri depremden en çok zarar gören ve ihtiyaç taleplerinin gelmeye devam ettiği Hatay'da sahada aktif olarak gönüllülük çalışmalarına katıldı.

10 ila 20 kişilik gruplar halinde gidip 8 günlük periyotlarla Afet Platformu'nun Hatay'da bulunan deposunda ve yardım dağıtımlarında katkı sağlayan Eczacıbaşı gönüllüleri ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılmasında önemli rol üstlendi.