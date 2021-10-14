Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, farklı adreslere düzenledikleri operasyonda, 1 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.F.D, İ.Ç. ve T.S. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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