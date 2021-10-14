Kentte 2017 yılında Avrupa Birliği'nin desteğiyle inşa edilen Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki modern tesis, bu kış sezonunda da yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yanı sıra Kafkaslar'a da hitap eden kayak merkezinde yeni kış sezonunda turistlerin sorunsuz tatil geçirebilmesi için hazırlık yapılıyor.

Bu kapsamda kayak merkezinde tatbikat yapan 7 kişilik JAK timi, senaryo gereği telesiyej hattında mahsur kalan kayakçıyı kurtardı.

Ekipler, ayrıca olumsuz hava ve arazi koşullarında hasta ile yaralıların tahliyesi, doğa sporları yapılan dağlık ve ormanlık bölgelerde de önleyici kolluk devriyesi icra etti.