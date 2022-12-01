Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli adliyede
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan E.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgüt mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağladığı değerlendirilen E.E'yi gözaltına almıştı.
Etiketler: Adıyaman
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