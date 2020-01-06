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Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 5 yaralı06 Ocak 2020 Pazartesi 15:33 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:34
Adıyaman'da kardeşler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, merkez Örenli Mahallesi'nde kardeş oldukları öğrenilen beş kişi arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşler birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA