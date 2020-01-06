Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 142 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 142, Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 102, Uludağ ve Denizli'de 90, Kartepe'de 77, Nemrut'ta 70, Saklıkent'te 68, Yıldız Dağı'nda 60, Ilgaz'da 52, Palandöken'de 49, Sarıkamış'ta 48, Ladik'te 30, Ergan'da 28, Kop'ta 6, Yalnızçam ve Konaklı'da 4 ise santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.01.2020

En düşük En yüksek

Erciyes

KY -5 -1

Ilgaz

KY -8 -1

Kartalkaya

KY -6 -2

Kartepe

KY -5 -3

Nemrut Dağı

HKY -8 -3

Palandöken

HKY -7 -3

Sarıkamış

ÇB -14 -3

Uludağ

KY -6 -3

Yıldıztepe

KY -8 0

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA