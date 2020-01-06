Kayak merkezlerinde son durum06 Ocak 2020 Pazartesi 15:03 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:19
Kar kalınlığı en fazla 142 santimetreyle Davraz'da, en az 4 santimetreyle Yalnızçam ve Konaklı'da ölçüldü.
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 142 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 142, Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 102, Uludağ ve Denizli'de 90, Kartepe'de 77, Nemrut'ta 70, Saklıkent'te 68, Yıldız Dağı'nda 60, Ilgaz'da 52, Palandöken'de 49, Sarıkamış'ta 48, Ladik'te 30, Ergan'da 28, Kop'ta 6, Yalnızçam ve Konaklı'da 4 ise santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 07.01.2020
En düşük En yüksek
Erciyes
KY -5 -1
Ilgaz
KY -8 -1
Kartalkaya
KY -6 -2
Kartepe
KY -5 -3
Nemrut Dağı
HKY -8 -3
Palandöken
HKY -7 -3
Sarıkamış
ÇB -14 -3
Uludağ
KY -6 -3
Yıldıztepe
KY -8 0
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)
Kaynak: AA