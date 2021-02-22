Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da dilenci operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kamuya açık alanlarda insanları rahatsız edip, ellerinde sahte sağlık raporları ya da asılsız hikayelerle mendil, çiçek ve hediyelik eşya satışı yapmak suretiyle dilenerek toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda yakalanan kişilere "Kabahatler Kanunu"na göre yasal işlem yapıldı.
El konulan paralar ise kamuya geçirilmek üzere tutanak tutularak muhafaza altına alındı.
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