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Güncel
AA 17.08.2023 20:41

Adıyaman'da bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bitkin bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Adıyaman'da bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde Kadir Tekin, iş yerinin önünde temizlik yaptığı sırada bitkin haldeki balaban kuşunu buldu.

Kuşu iş yerine alarak su ve yemek veren Tekin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kuşu Tekin'den teslim aldı.

Genelde sulak alanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan kuşun, hava şartları nedeniyle bitkin düştüğü belirtildi.

Koruma altına alınan kuşun yapılacak tedavinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

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