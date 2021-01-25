Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktı.

Testlerin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereği, son iki günde farklı mahallelerdeki 37 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.