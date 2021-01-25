Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 37 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında son iki günde 37 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktı.
Testlerin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereği, son iki günde farklı mahallelerdeki 37 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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