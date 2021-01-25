Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da tek katlı ev alev alev yandı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Kulu ilçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tek katlı müstakil ev yandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Alparslan Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi.
Nazlı Pek'e ait tek katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine itfaiyeye haber verildi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri söndürdü. Yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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