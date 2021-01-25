Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesinde yaşayan üç arkadaş, dün sabah saatlerinde İsrafil Deresi mevkiinden dağlık alana doğru yürüyüşe çıktı. Akşam saatlerine kadar gezinti yapan gençler, havanın kararmasıyla birlikte dönüş yolunu bulamayınca dağda mahsur kaldı. Çareyi 112 Acil Çağrı Merkezini aramakta bulan gençler, ekiplerden yardım istedi.

İhbarın ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, araçlarını Teras mevkiine bıraktıktan sonra yaya olarak çalışmalarına gece boyunca devam etti.

Sabaha kadar devam eden çalışmaların ardından sabah saat 06.30 sıralarında dağda mahsur kalan üç gence ulaşıldı. 13 saat sonra Karcı Dağı'nda bulunan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrol amacıyla hastaneye götürülen gençler ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.



