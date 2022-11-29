Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da iki akraba ailenin fertleri arasında adliye önünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, olaya karışan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte 2 gün önce alacak meselesi nedeniyle yaşanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, burada bekleyen zanlıların yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman
Son Haberler
- 18:46
- 18:52
- 18:43
- 18:23
- 18:15
Sıradaki Haber
Ardahan'da 1 metreden uzun 5 yayın yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz