Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 1 metreden uzun 5 yayın yakalandı
[Fotograf: AA]
Ardahan'da bir balıkçı, tek avında boyları 1 metreyi aşan 5 yayın balığı yakaladı.
Ardahan'da balıkçılık yapan Doğan Bulutlar, Sarme mevkisinde oltasına ve ağına takılan yayın balıklarını güçlükle karaya çekti.
Tek avında uzunlukları 1 metreyi aşan 5 yayın balığının yanı sıra aynı türden 17 balık ve çok sayıda alabalık tutan Bulutlar, at arabasıyla şehir merkezine getirdiği balıkları satışa sundu.
Bulutlar, ilk kez bu kadar yayın balığını bir arada yakalamanın sevincini yaşadığını belirterek, "Kilosunu 50 liradan satışa sundum. Şu an ilgi var. Bazıları yayın balığını, bazıları ise alabalığı tercih ediyor. Ancak yayın balıkları daha çok iriliği ve uzunluğuyla dikkati çekiyor" dedi.
Etiketler: Balıkçılık Ardahan
Son Haberler
- 18:46
- 18:52
- 18:43
- 18:23
- 18:15
Sıradaki Haber
3 kişinin öldürülmesine ilişkin şüpheli Sakarya'da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz