Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı
Yalova'nın Altınova ilçesinde kontrolden çıkarak bankete düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak bankete düştü.
Kazada, otomobilde sıkıştıkları belirlenen 2 kişi, olay yerine gelen Altınova Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Yalova Trafik Kazası
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