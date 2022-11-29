Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 16:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Firari FETÖ hükümlüsü Sinop’ta yakalandı
Sinop’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 13 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda, ‘FETÖ/PDY anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan E.D. isimli örgüt üyesi, Erfelek ilçesinde yakalandı.
Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Etiketler: Sinop
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