Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Mudurnu'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

İlçenin bazı bölgelerini görünmez hale getiren sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor.

Abant Dağları'nın eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda yoğun sis etkili oluyor. Bölgede zaman zaman etkisini artıran sis, dron ile havadan da görüntülendi.