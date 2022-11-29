Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de sahte içki operasyonu: 6 gözaltı
[Fotograf: AA]
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kemerhisar beldesinde kaçak içki satışı yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin 6 adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda, kaçak yollarla üretilen yaklaşık 1600 litre içki, 22,5 litre etil alkol, 4 şişe anason aroması, 2 kilo anason tohumu, alkolmetre, alkol damıtma düzeneği ve tarihi eser olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Sahte Alkol Sahte İçki
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