Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kemerhisar beldesinde kaçak içki satışı yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin 6 adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda, kaçak yollarla üretilen yaklaşık 1600 litre içki, 22,5 litre etil alkol, 4 şişe anason aroması, 2 kilo anason tohumu, alkolmetre, alkol damıtma düzeneği ve tarihi eser olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.