Bu kapsamda müdürlükte görevli infaz koruma memurlarının müdürlük girişinde elleri dezenfekte ediliyor ve ateşleri ölçülüyor. Ekipler, kurum içiyle bahçede bulunan araçları da dezenfekte ediyor.

Kurum Müdürü Naci Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kurum personeli ve hükümlülerin sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade eden Turan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim önceliğimiz kurum personeli ve hükümlülerin sağlığını korumaktır. Koronavirüsle ilgili broşür, afiş temin edildi. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından personellere koronavirüs ve hijyen konulu bilinçlendirme eğitimleri verildi. Kurum girişinde tüm personelin ateşi ölçülüyor. Grip, nezle ve benzeri rahatsızlığı olan personeller kesinlikle kuruma alınmıyor ve tedavileri için hastaneye gönderiliyor."

Turan dün itibariyle kurumda 15 günlük izole ve sabit çalışma sistemine geçildiğini anımsatarak, "Bu süre içerisinde kurum personelimiz kurum dışına çıkmayacak. Personellerimiz ayrıca çalışma esnasında maske ve eldiven takmayı ihmal etmiyor." diye konuştu.

Hükümlü yakınlarına da seslenen Turan, "Kurumumuzdaki hükümlülerimizin yakınlarının endişe edecekleri herhangi durum bulunmuyor. Tüm hükümlülerimiz gayet sağlıklı. Kurum personellerimiz de aynı şekilde sağlıklı. Kurumumuzda pozitif olarak değerlendirilebilecek bir vaka bulunmuyor. Hastalık belirtileri anlamında herhangi bir hastalığı bulunan hükümlü yok. Bu anlamda endişe edebilecek husus yok. Her türlü tedbir ve önlem alındı. Ben başta olmak üzere kurum personelleri 15 gün kurumda kalacak ve kurum dışına çıkılmayacak." değerlendirmesinde bulundu.