Zabıta Ekipleri perşembe günleri kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak salgına karşı önlem ve tedbir almaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden pazarcı esnafının kurduğu tezgahlar arasında üçer metre mesafe olacağının bilgisini veren ekipler, mesafenin uygun olmadığı tezgahlarda pazarcı esnafını uyardı.

Öte yandan pazar giriş ve çıkışları tek noktadan sağlayan ekipler pazar içerinde de alanı ikiye ayırarak sosyal mesafenin korunmasını sağladı.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman genelinde her alanda salgına karşı önlem ve tedbirlerin artırıldığını belirtti.

Şehir genelinde hiçbir vatandaşın salgına karşı risk ve korku yaşamamaları için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimizle birlikte semt pazarlarının kurulduğu günlerde pazarcı kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza maskelerini dağıtıyoruz, uyarılarda bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte maske ve eldiven kullanmanın bu virüsten korunmak için çok önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Denetim ve kontrollerimizi devletimizin yayımladığı genelgeler doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz. Tüm önlem ve tedbirlerimizi almayı sürdüreceğiz."