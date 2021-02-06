İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda bir yolcu otobüsünde eğitimli köpek ile arama yaptı.

Polis, köpeğin tepki verdiği içinde peynir bulunan tenekenin içinde paketlerde iki kilogram esrar ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan R.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.