Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yolcu otobüsündeki peynir tenekesinde 2 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da içinde peynir bulunan tenekeye saklanmış iki kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda bir yolcu otobüsünde eğitimli köpek ile arama yaptı.
Polis, köpeğin tepki verdiği içinde peynir bulunan tenekenin içinde paketlerde iki kilogram esrar ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan R.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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