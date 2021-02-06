Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kızılay gönüllüsü gençler sokakta maske dağıttı
[Fotoğraf: İHA]
Maske kullanımı için Kızılay Düzce Şubesi gönüllüleri harekete geçti. Gönüllüler, Düzce’nin en yoğun cadde ve sokaklarında vatandaşlara maske dağıttı.
Koronavirüs ile hayatımıza giren maske kullanımı mutasyona uğrayan virüs ile önemini daha da artırdı.
Türk Kızılay'ı Düzce Şubesi de bu kapsamada harekete geçti. Kızılay Gönüllüsü gençler ellerine aldıkları maske dolu sepetlerle şehirde yayaların en yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maske dağıttı.
Büyük küçük herkese hazırlanan maskeleri dağıtan gençler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Etiketler: Kızılay Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske Mutasyon
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