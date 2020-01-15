Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hüküm giyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 30 hükümlünün adresini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle bazı evlere şafak vakti baskın düzenledi.

Ekipler, koç başıyla kapılarını kırarak girdikleri evlerde aramalar yaptı.

Yakalanan bazı hükümlüler, işlemlerin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA