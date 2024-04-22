Adana'da uyuşturucu satıcısına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'nde gece vakti otomobilinde sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken yakalandığını söyledi.
Savcı,tutukluluk halinin devamını istedi.
Tutuklu sanık S.A. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, zanlıyı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırarak S.A'nın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.