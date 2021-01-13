Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Kozan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, zanlılar A.Ö, B.D, A.T, F.T. ve E.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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