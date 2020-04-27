Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir eken ve uyuşturucu imal edip ticaretini yapan şüphelilere yönelik iki ilçede operasyon düzenledi.

Ceyhan ilçesi Birkent Mahallesi'nde mısır tarlasında ekili 3 bin 765 kök Hint keneviri, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki bir evde de 280 gram esrar, 557 kök Hint keneviri ile 50 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.