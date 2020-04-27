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Adana'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 bin 322 kök Hint keneviri, 280 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir eken ve uyuşturucu imal edip ticaretini yapan şüphelilere yönelik iki ilçede operasyon düzenledi.
Ceyhan ilçesi Birkent Mahallesi'nde mısır tarlasında ekili 3 bin 765 kök Hint keneviri, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki bir evde de 280 gram esrar, 557 kök Hint keneviri ile 50 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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